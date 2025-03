Municipalità Bagnoli occupata, incontri pubblici per crisi sisma

Continua nel quartiere Bagnoli di Napoli, zona interessata alla crisi sismica dovuta al bradisismo dei Campi Flegrei, l'occupazione della sede della decima Municipalità da parte degli attivisti dell' Assemblea popolare di Bagnoli che chiedono incontri istituzionali aperti ai residenti.Gli occupanti in una conferenza stampa hanno dichiarato che non lasceranno la sede fino a quando le istituzioni coinvolte nella crisi non organizzeranno una assemblea aperta alla popolazione locale alla quale indicare chiaramente quali sono le soluzioni messe in atto per fronteggiare la crisi.

''Chiediamo - si legge in un comunicato - che si facciano controlli a tappeto sulla stabilità degli edifici, che si indichino soluzioni sostenibili per gli eventuali sfollati da edifici a rischio tutelando gli individui più fragili con mappatura delle persone non autosufficienti per interventi domiciliari tempestivi in caso di scossa e che si provveda ad un adeguamento delle vie di fuga mettendo a disposizione, di chi fugge dalle case, aree sicure nell'ex base Nato e dell'ex Italsider, creando punti di raccolta e ristoro". Tra gli striscioni esposti nella sala del parlamentino di quartiere anche uno che prende di mira la frase contestata al capo dipartimento della Protezione civile Fabio Ciciliano dove e' scritto ' Noi non vogliamo contare i morti !'; stessa frase e' stampata in numerosi cartelli affissi in vari punti di Bagnoli.



