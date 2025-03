Intesa Sanpaolo, da restauro tre figure Martirio di Sant'Orsola

Il Martirio di sant'Orsola di Caravaggio, capolavoro delle collezioni di Intesa Sanpaolo, è stato oggetto di un importante lavoro di ripulitura in occasione della mostra Caravaggio 2025 che ha portato alla luce tre nuove figure scomparse nel tempo. Solitamente esposto a Napoli presso le Gallerie d'Italia della Banca è fino al 6 luglio 2025 in prestito a Roma nella grande mostra dedicata al maestro a Palazzo Barberini. Tre teste sono infatti emerse in quello che è considerato l'ultimo dipinto di Merisi, realizzato nel 1610 poco prima della sua morte. La revisione conservativa ha riportato colori e forme all'originaria nitidezza e brillantezza.

I lavori sono stati realizzati dalle restauratrici Laura Cibrario e Fabiola Jatta presso le Gallerie d'Italia di Napoli, il museo di Intesa Sanpaolo, dove il dipinto è solitamente esposto. A destra di Attila, il re unno rifiutato da Orsola, è comparsa la punta del naso di un soldato e il perimetro del suo elmo, un volto che prima non si vedeva. Inoltre è emersa un'altra figura, forse un pellegrino, che indossa un cappello.

Sopra la testa di Sant'Orsola si comprende oggi quello che era un elemento di funzione incerta: si tratta dell'elmo di un armigero con fessura per gli occhi. Tre figure arricchiscono quindi la tela e il racconto del dramma di Sant'Orsola. Con l'occasione è stata inoltre sostituita la cornice con una secentesca dotata della moderna tecnologia climaframe per una conservazione ottimale.

"La responsabilità di avere in collezione l'ultimo dipinto di Caravaggio impone il coinvolgimento dei migliori studiosi, dei massimi esperti e delle imprese private con le maggiori competenze tecniche, nella consapevolezza di prendersi cura di un pezzo di patrimonio universale. Ogni decisione è presa insieme a Sovrintendenza e Ministero. Il restauro conservativo, la cura attenta, la nuova cornice e una migliore protezione permettono al pubblico di conoscere sempre meglio il valore delle collezioni di Intesa Sanpaolo" ha commentato Michele Coppola, Executive Director Arte Cultura e Beni storici di Intesa Sanpaolo e Direttore Generale delle Gallerie d'Italia.





