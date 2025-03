Innovazione tecnologica,due giorni di confronto alla Nunziatella

Si sono tenute presso la scuola militare Nunziatella di Napoli due giornate di attività educative sui temi dell'innovazione tecnologica, rivolte agli studenti del terzo anno del liceo scientifico e del primo anno di liceo classico dell'Istituto e curate da Spici Srl (Società per l'Innovazione, la Cooperazione e l'Internazionalizzazione).

Il Colonnello Alberto Valent, Comandante e Dirigente Scolastico della Nunziatella ha ribadito "l'importanza che questa prestigiosa, storica Scuola Militare, si apra sempre di più al territorio e alle sue realtà di eccellenza, moltiplicando le sue collaborazioni anche con realtà innovative, che arricchiscano il bagaglio di conoscenze dei nostri allievi".

"Queste attività educative sono per noi di grande importanza - ha detto dal canto suo Vincenzo Lipardi, presidente di SPICI srl - perché contribuiscono a diffondere quella cultura dell'innovazione che è fondamentale per la crescita delle nuove generazioni, che non possono e non devono essere semplici utilizzatori di tecnologia, ma devono invece comprenderne fino in fondo potenzialità e limiti".

Il team di formatori - composto da Luigi Amodio e Francesca Galasso della PMI innovativa SPICI srl e da Salvatore Cuomo e Alessandro Bottino, matematici dell'Università degli Studi di Napoli Federico II - ha guidato i giovani studenti in una serie di attività sull'Intelligenza Artificiale e l'innovazione tecnologica.

La prima giornata, dedicata all'IA, dopo una introduzione di tipo teorico, ha visto gli studenti apprendere elementi di programmazione in Python, simulando il comportamento di reti neurali. Durante la seconda giornata, invece, i ragazzi sono stati condotti in un "hackathon" che li ha portati a simulare la creazione di una startup tecnologica.

La scuola militare "Nunziatella" continua a distinguersi per il suo impegno nella formazione di futuri dirigenti, sia militari che civili, con l'obiettivo di preparare cittadini consapevoli e competenti.



