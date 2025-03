Illeciti durante le partite a Como, il questore emette tre Daspo

Era entrato in uno stabile di Como per filmarsi col cellulare e diffondere le immagini sui social.

C'è anche questo tra gli episodi illeciti, oltre a quelli sanzionati con daspo nell'immediatezza, durante l'incontro di calcio Como-Napoli del febbraio scorso. Le indagini della Digos di Como hanno identificato l'autore del video. Si tratta di un 24enne napoletano, incensurato, che è stato denunciato per violazione di domicilio e istigazione a delinquere - il gesto e la conseguente divulgazione del video è stato ritenuto provocatorio e un chiaro segnale per gli utenti della rete ad essere emulato -. E' stato quindi sanzionato in via amministrativa con un Daspo fuori contesto valido 1 anno.

Non è il solo provvedimento preso nel corso delle ultime partite allo stadio Sinigaglia di Como: la Divisione della Polizia Anticrimine ha ricevuto le singole relazioni tecniche, sottoponendo poi all'attenzione del questore di Como Marco Calì che ha emesso i provvedimenti.

A novembre 2024 in occasione di Como-Monza alla stazione ferroviaria di Como S. Giovanni, all'arrivo di un convoglio da Milano con un gran numero di sostenitori monzesi, una volta scesi al binario, sono stati accesi alcuni fumogeni. Uno di questi ha invaso due carrozze attivando il sistema antincendio, allagandole e rendendole inservibili, imponendo una sostituzione del convoglio. L'autore è un 25enne di Monza al quale è stato notificato il Daspo per 1 anno ed è stato denunciato.

A febbraio in occasione di Como-Juventus, un 52enne comasco ha acceso un fumogeno poi lasciato cadere nella zona sottostante. Anche per lui, identificato dalle telecamere, un Daspo valido 1 anno.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA