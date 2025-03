Giustizia tributaria, no Avellino all'accorpamento con Benevento

Una mozione bipartisan da presentare al Consiglio regionale per far voti al governo di mantenere presso il Tribunale di Avellino la Corte di giustizia tributaria di prima grado che il Mef ha preannunciato di voler accorpare al Tribunale di Benevento. Presso la sede dell'Ordine forenze avellinese, avvocati, commercialisti e tributaristi hanno incontrato parlamentari e consiglieri regionali irpini per "correggere l'anomalia contenuta nella riorganizzazione più complessiva della geografia giudiziaria" che penalizza la provincia di Avellino nonostante i parametri di popolazione e imprese siano in linea con la sostenibilità finanziaria e organizzativa. Tramite il parlamentare Gianfranco Rotondi è stata anche avviata una interlocuzione con il vice ministro, Maurizio Leo, per individuare una soluzione che non inneschi "guerre" tra territori, ma garantisca servizi efficienti a tutti i cittadini.



