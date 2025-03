Flotta Spagna a Napoli, Italia non solo alleato ma vero amico

"Siamo a Napoli per l'ultima parte della prima missione del 2025 del Dédalo expeditionary strike group. Un ambizioso gruppo navale e aereo capace di muoversi negli scenari lontani dalla Spagna per lunghi periodi". Lo ha detto l'ammiraglio Antonio Gonzales Tanago parlando con i giornalisti al molo Beverello di Napoli, dove la nave maggiore, la portaerei Juan Carlos I, resterà attraccata fino al 10 marzo.

Le navi della flotta iberica sono state impegnate nel 2025 nel Mediterraneo, per una missione cui partecipano anche i mezzi da sbarco, il Secondo battaglione da sbarco con il suo supporto logistico e di combattimento (per un totale di 660 militari e 100 veicoli di vario tipo) e le navi di scorta Blas de Lezo e Victoria. La flotta comprende anche elicotteri e aerei.

La prima di tre missioni termina il 14 marzo dopo essere cominciata il 30 gennaio, mentre a giugno ci sarà un'altra attività della stessa durata tra Mediterraneo e Oceano Atlantico, mentre in autunno la flotta si sposterà verso il nord dell'Atlantico. "Quattro mesi nel Mediterraneo - spiega l'ammiraglio - ci hanno portato a operazioni ambiziose di deterrenza attraverso la sorveglianza del mare, mantenendo un ambiente sicuro nell'interesse della Spagna e degli altri Paesi Nato. Abbiamo lavorato per la libertà della navigazione e dello spazio aereo internazionale, diritti che la Spagna sostiene.

Lavoriamo insieme all'Italia per garantire la sicurezza della navigazione in un Mediterraneo che rappresenta un'area fondamentale per le rotte verso l'Europa".

Le operazioni, ha sottolineato l'ammiraglio iberico, sono state portate avanti in piena collaborazione con le navi Usa e degli altri Paesi alleati ed hanno dimostrato la capacità "di interagire e interoperare" del dispositivo nel suo complesso. "Forte", in particolare, la collaborazione con la Marina italiana: "abbiamo navigato insieme a unità italiane come l'Etna, il Cavour e il Vulcano. Sono molto grato per il sostegno ricevuto dalla Marina dell'Italia, non solo un Paese alleato ma un vero amico".



