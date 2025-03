Falsa ricevuta per riavere auto, denunciati padre e figlia

I carabinieri di Caserta hanno denunciato padre e figlia del napoletano per aver provato a far dissequestrare la loro auto esibendo una falsa ricevuta di pagamento della multa. E' stato il militare incaricato del dissequestro del mezzo a notare nell'attestazione di pagamento alcuni dettagli non regolari; sospetti di cui il carabiniere ha avuto conferma una volta interpellata la rete di Poste Italiane, da cui è emerso che il versamento da oltre 600 euro (606,20) non era mai stato effettuato. Padre e figlia hanno provato a giustificarsi, dicendo che i dati del versamento non erano ancora stati registrati da Poste, ma poi hanno ammesso di aver falsificato la ricevuta dicendosi pronti a pagare quanto dovuto.

I due erano stati multati in centro a Caserta durante un servizio di controllo dei carabinieri, che li avevano fermati scoprendo che il contratto di assicurazione della loro vettura - una Ford Fiesta - era irregolare; erano così scattati la multa e il sequestro dell'auto. Ora padre e figlia dovranno rispondere di tentata truffa e falsità ideologica e materiale commessa dal privato in atto pubblico.



