C'è anche una donna che spaccia droga mentre ha in braccio un bimbo, forse un neonato. E' quanto emerge dalle indagini dei carabinieri che nella mattinata di oggi hanno portato all'esecuzione di una decina di misure cautelari in alcuni centri delle province di Napoli e Salerno.

Le indagini sono partite da Torre Annunziata. I carabinieri per diversi mesi hanno tenuto sotto osservazioni le mosse dei presunti pusher.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA