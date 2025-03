Casa del Sociale, Comune Caserta pubblica il bando di gara

Deciso passo in avanti per la realizzazione a Caserta della "Casa del Sociale" nell'immobile ex Onmi di viale Beneduce, opera attesa da anni da una trentina di associazioni del capoluogo. È stato infatti pubblicato sul sito del Comune di Caserta il bando di gara per gli interventi di riqualificazione dell'immobile (il 7 aprile scade il termine per presentare le domande), per un importo di circa 600mila euro erogato dalla Regione Campania tramite i fondi POC (Piano Operativo Complementare 2014-2020, Asse Rigenerazione Urbana e Politiche Culturali). "La pubblicazione del bando - spiega il sindaco di Caserta Carlo Marino - dà un impulso decisivo alla completa riqualificazione dell'Ex Onmi, che per noi rappresenta una priorità, affinchè diventi la Casa delle associazioni della città di Caserta". "Era ora" fanno eco le oltre trenta associazioni cittadine con capofila il Centro sociale Ex Canapificio, quest'ultima storica associazione del capoluogo che assiste cittadini in difficoltà e migranti, ma che da 5 anni - dal marzo 2019 - non ha una sede dopo il sequestro per criticità strutturali del capannone dell'ex Canapificio in viale Ellittico, a poche centinaia di metri dalla Reggia di Caserta. E mentre la struttura dove decenni fa si produceva canapa è destinata a diventare un hub turistico-culturale e un museo delle canapa, il Centro sociale che ne prendeva il nome e che ne ha fatto la sua sede da fine anni '90, ha continuato ad offrire servizi grazie all'ospitalità di altre associazioni o istituzioni, sperando nella realizzazione della Casa del Sociale, che ha invece subito lunghi ritardi, l'ultimo relativo alla determina che bandiva la gara; "per diventare esecutiva - ricorda Mimma D'Amico, responsabile del Centro sociale Ex Canapificio - quella determina ha impiegato ben 3 mesi, un vero e proprio giallo. Rinnovo ancora una volta appello all'amministrazione - aggiunge - affinché si dia alla realizzazione di questo progetto la massima priorità e celerità.

Abbiamo bisogno di uno spazio in cui il bene comune sia una pratica di pace, solidarietà, antirazzismo e mutualismo". Una volta terminata, la Casa del Sociale sarà intitolata allo storico presidente della comunità senegalese casertana Mamadou Sy (morto nel novembre 2019). "Monitoreremo il procedimento e chiediamo di fare altrettanto a tutte le parti sociali e amministrative a cui sta a cuore realizzare l'apertura della casa Mamadou Sy" conclude la D'Amico. L'edificio ex Onmi sarà completamente recuperato, grazie ad una serie di importanti azioni, che interverranno anche sull'adeguamento sismico; il bando prevede un cronoprogramma di interventi da effettuare piuttosto stretto, visto che per la progettazione esecutiva dei lavori serviranno due mesi, l'esecuzione è prevista in 13 mesi.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA