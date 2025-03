Carceri, scoperti e sequestrati 10 cellulari a Secondigliano

Dieci smartphone nascosti dietro i televisori del reparto Alta Sicurezza, quello che ospita i detenuti ritenuti affiliati alle organizzazioni malavitose, sono stati trovati e sequestrati dalla Polizia Penitenziaria stamattina durante una serie di controlli nel carcere di Secondigliano.

A coordinare le operazioni sono state la comandante Paudice e la direttrice Giulia Russo.

"La polizia penitenziaria del carcere di Secondigliano - commentano il presidente dell' Uspp Giuseppe Moretti e il segretario regionale Ciro Auricchio - si sta distinguendo nella lotta contro l'uso illegale di cellulari all'interno del carcere, confermandosi un pilastro per il mantenimento della legalità".

"Ribadiamo che bisogna dotarsi di strumenti tecnologici avanzati come i jammer - ricordando ancora i due sindacalisti - per schernare le sezioni detentive ed evitare che la criminalità organizzata utilizzi i cellulari per mantenere legami con l'esterno. La polizia penitenziaria, con fatica, si sta dimostrando all'altezza della sfida, contribuendo alla sicurezza delle carceri".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA