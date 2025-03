Campi Flegrei, riprendono le lezioni nella scuola chiusa per Co2

E' ufficiale la parziale riapertura del plesso scolastico "Virgilio" a Pozzuoli, sito in via Vecchia San Gennaro 106. Lo rendono noto la Città metropolitana e il Comune di Pozzuoli, dopo che il sindaco Luigi Manzoni ha firmato la parziale revoca dell'ordinanza del primo marzo che disponeva la chiusura precauzionale dell'intero plesso, a seguito delle rilevazioni dell'Ingv che avevano evidenziato valori di anidride carbonica - frutto dell'attività vulcanica nel sottosuolo - superiori alla soglia dello 0,5% nella sola palestra dell'istituto.

"Considerato quanto discusso nelle riunioni del Centro Coordinamento Soccorsi presso la Prefettura di Napoli il 4 e 5 marzo scorsi e preso atto dell'impegno dell'INGV-Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di continuare ad effettuare rilevazioni giornaliere fino alla fornitura di idonea strumentazione al Dirigente scolastico, e che l'Ispettorato del Lavoro e l'ASL stanno predisponendo appositi corsi di formazione al fine di formare il personale addetto ai monitoraggi di qualità dell'aria, si è ritenuto possibile procedere alla parziale riapertura dell'istituto", si legge in una nota.

Le aree che rimarranno interdette sono l'intero locale palestra, compresi i collegamenti al plesso; tutti i locali seminterrati e le aree esterne limitrofe, compreso il vano ascensore; la porzione del piano primo, a quota palestra, posta alla sinistra dell'ingresso.

"Restano valide - viene precisato - le misure di auto protezione e le altre indicazioni utili previste nelle precedenti ordinanze sindacali. Prima di consentire l'accesso a studenti e personale della scuola e dell'eventuale utenza esterna, si dovrà procedere, quotidianamente, alla misurazione dei livelli di concentrazione al piano terra e nei percorsi di emergenza. In questi giorni le misurazioni dei livelli di concentrazione di anidride carbonica saranno effettuate dal personale dell'INGV e, successivamente alla fornitura della strumentazione, da parte del Responsabile sicurezza prevenzione e protezione o da personale adeguatamente formato e informato sui rischi, designato dal Dirigente Scolastico. In caso di rilevazione di valori di concentrazione di CO2 superiori a quelli fissati dalla normativa, non sarà consentito l'accesso e le autorità competenti saranno immediatamente informate. Le aree esterne perimetrate e gli accessi ai locali interdetti saranno segnalati da idonea cartellonistica di divieto di accesso e di pericolo e dovranno essere presidiate durante le attività didattiche".



