Ammiraglio Spagna,insieme con Italia-Usa per Mediterraneo sicuro

"Il Mediterraneo è un mare strategicamente rilevante, con il Canale di Suez, Gibilterra, le coste dell'Europa e quelle africane e tante rotte trafficate. E' un luogo molto importante dove lavoriamo, con i Paesi partner, per mantenerlo sicuro". Lo ha detto l'ammiraglio Antonio Gonzales Tanago a bordo della nave portaerei iberica 'Juan Carlos, ancorata al molo Beverello di Napoli fino al 10 marzo. Il Mediterraneo, ha spiegato l'ufficiale spagnolo, che è a capo del Dédalo expeditionary strike group, è al centro di diverse emergenze. "Siamo impegnati su molti fronti come l'immigrazione illegale e il traffico di droga". Diverse le rotte battute dai trafficanti di esseri umani: "C'è immigrazione illegale dalla costa est verso la Grecia, dal sud verso l'Italia e la Spagna, dall'Atlantico verso la Spagna, da Mauritania e Senegal. Anche su questo versante c'è una grande cooperazione militare tra i Paesi: noi spagnoli lavoriamo insieme alle marine di Italia, Francia, Grecia, Turchia e di altri Paesi dell'area, oltre agli Usa, che qui hanno una forte presenza. Abbiamo una collaborazione anche con i Paesi della sponda sud, sempre con l'obiettivo di mantenere il mare sicuro".

"La rete della Nato funziona con grande coesione, lavoriamo sempre insieme e manteniamo una forte relazione. Non ho visto alcun problema in questo periodo", ha aggiunto l'ammiraglio, rispondendo alla domanda di un giornalista sui rapporti con le navi Usa in questo primo periodo di presidenza Trump. "Non sono un politico ma un marinaio - ha detto ancora Gonzales Tanago - e quello che posso affermare è che c'è un ottimo rapporto con tutti gli alleati della Nato. E abbiamo una relazione ottima con la Marina Usa, con cui continuiamo a cooperare come sempre".

Sulla crescente influenza esercitata dalla Russia su alcuni Paesi africani, l'ammiraglio ha glissato: "una delle nostre principali missioni - ha detto - e' quella di garantire la sicurezza del Mediterraneo. Ed è quello che facciamo insieme ai nostri alleati". Riguardo, infine, alla cosiddetta 'flotta fantasma' russa le cui navi si scambierebbero illegalmente petrolio al largo delle coste siciliane, appena fuori dalle acque territoriali italiane, l'ammiraglio ha risposto che "le navi della marina spagnola e italiana lavorano insieme, noi monitoriamo tutto quello che accade nel Mediterraneo, ma non abbiamo avuto in questi giorni segnalazioni particolari".





