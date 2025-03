Accoltella compagno della ex in pieno centro Avellino

Ha pianificato l'aggressione al compagno della ex moglie e la notte scorsa l'ha messa in pratica in pieno centro di Avellino. Armato di coltello, ha atteso la vittima in Viale Italia e ha sferrato diversi fendenti contro un 42enne residente in provincia di Napoli ferendolo in diverse parti del volto prima di darsi alla fuga. L'aggressore, un 40enne residente in un comune vicino ad Avellino, è stato poi individuato e fermato dagli agenti della Squadra Mobile diretti dal vice questore Aniello Ingenito e portato in Questura. La vittima, che non corre pericolo di vita, è stata medicata al Pronto Soccorso del "Moscati" di Avellino dove i sanitari hanno suturato le ferite con diverse decine di punti di sutura.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA