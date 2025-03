A Napoli si raccontano le donne del mondo della pizza

Nella sede di Palazzo Pacanowski dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", si è tenuto il seminario "La pizza napoletana e il femminile. Le donne del mondo della pizza si raccontano". L'evento è stato organizzato dall'Osservatorio Socio-Economico della Pizza Napoletana (OSEPN) e dall'Associazione Verace Pizza Napoletana (AVPN) e si inserisce all'interno della "Parthenope Women's Week", manifestazione promossa dal Comitato Unico di Garanzia (CUG) dell'Ateneo.

Il seminario, moderato dalla giornalista Emanuela Sorrentino, ha affrontato il tema dell'uguaglianza di genere nei luoghi di lavoro analizzando, attraverso le relazioni di esperti provenienti dal mondo dell'Università e dalle associazioni di categoria (Agrifoglio, Fiorentino e Ferrara, Dipartimento di Studi Aziendali ed Economici, Università Parthenope; Antonio Pace, Presidente dell'AVPN) e le testimonianze di alcune donne imprenditrici, manager e lavoratrici (Aurora Napolitano, Training Manager AVPN e Food Technologist; Maria Cacialli, Titolare della pizzeria "La figlia del presidente-Napoli"; Maria Carmela Scola, pizzaiola presso la pizzeria "Pizzeria Ristorante Anna-Agropoli"; Lorella Di Porzio, titolare della pizzeria "Ristorante Pizzeria Umberto-Napoli"), la presenza di stereotipi di genere e le opportunità di impiego e crescita professionale per le donne operanti nel business della pizza napoletana.

L'evento, dunque, ha rappresentato, è scritto in una nota, "un'importante occasione per riflettere sul ruolo della donna all'interno di settore storicamente dominato dalla presenta maschile e offrire uno sguardo privilegiato sulle esperienze di alcune donne pizzaiole di successo". Le testimonianze raccolte "hanno consentito di analizzare e comprendere la storia, le esperienze e le sfide affrontate dalle donne operanti nel mondo della pizza napoletana che, al pari degli uomini", hanno contribuito alla diffusione della pizza e della cultura napoletana nel mondo e all'inserimento de "L'arte del pizzaiuolo napoletano" all'interno del Patrimonio culturale immateriale dell'Unesco.

L'iniziativa si inserisce nel più ampio dibattito sui temi dei "diritti delle donne" e "uguaglianza di genere" affrontati dai docenti di Organizzazione Aziendale dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" nell'ambito delle attività di didattica, ricerca e terza missione, finalizzato a sviluppare un dialogo costruttivo tra le diverse componenti della società e il mondo del lavoro per valorizzare il ruolo della donna nei contesti organizzativi.



