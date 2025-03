8 Marzo: intesa Cna e Salute Donna per screening gratuiti

In vista della Festa della Donna, la CNA (Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa) di Salerno e Salute Donna, hanno siglato una convenzione della durata di un anno che si propone di offrire alle donne associate opportunità concrete per la cura della propria salute, mediante la previsione di un giorno al mese in cui si terranno controlli gratuiti con sconti su visite ed esami specialistici. Patrizia Santoro, presidente di Salute Donna, spiega che la sigla della convenzione con Cna "è un'occasione per far conoscere la nostra realtà, che portiamo avanti con impegno e sacrificio, grazie alla collaborazione di tanti professionisti e persone dal cuore d'oro", mentre per la direttrice di CNA Salerno, Simona Paolillo, "essere forti e serene significa anche avere la possibilità di prendersi cura di sé". L'intesa prevede che CNA Salerno si impegni a divulgare il calendario mensile di visite ed esami, oltre all'organizzazione di open day gratuiti, mentre Salute Donna applicherà sconti per le associate CNA e si occuperà dell'organizzazione delle visite gratuite. Per il mese di marzo è previsto uno screening dermatologico per la prevenzione del melanoma. I servizi della convenzione includono tra l'altro Ginecologia, Endocrinologia, Osteopatia neonatale, Gastroenterologia, Pediatria, Ecografia (addome e tiroide), Medicina sportiva, Nutrizione, Senologia, Ostetricia, Pneumologia, Fisioterapia.



