Volpe, importante inaugurazione Tac a Battipaglia

"Giornata importante presso il presidio ospedaliero Santa Maria della Speranza di Battipaglia è stata inaugurata una nuova TAC, avveniristica, strumento all'avanguardia che migliorerà la qualità delle diagnosi. Più avanti ne saranno inaugurate nuove. Abbiamo lavorato con determinazione, rispettando i tempi, per raggiungere questo obiettivo, perché crediamo in una sanità efficiente, moderna e accessibile a tutti. Questo risultato è frutto di un impegno concreto e della sinergia tra istituzioni, Regione Campania, Direzione Medica di Presidio del DEA Eboli, Battipaglia, Roccadaspide, ASL. Continuiamo a investire nel nostro territorio, per garantire strutture sempre più all'altezza delle esigenze dei cittadini. La salute viene prima di tutto", ha detto il consigliere regionale Andrea Volpe.



