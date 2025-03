Paolo Cannavaro a Terzigno per il libro di Trapani

Un appuntamento culturale, ma anche sportivo e sociale, quello in programma domani, giovedì 6 marzo, alle ore 19.00 a Terzigno. Al teatro parrocchiale in piazza Troiano Caracciolo del Sole si terrà un incontro a più voci sull'amore identitario per la maglia azzurra. A fornire lo spunto di riflessione e dibattito è il libro 'Napoli sulla pelle', edito da Iuppiter edizioni e scritto dal giornalista Paolo Trapani.

Ad organizzare l'iniziativa è l'associazione 'In Ter Nos', nata su iniziativa della professoressa Antonella Bianco e di Nando Zanga. L'associazione, dal 2023, è un punto di riferimento per lo sport, la socialità e l'aggregazione sul territorio. Questo nuovo evento culturale si inserisce nell'ambito delle molteplici attività promosse nell'area vesuviana.

Ad intervenire saranno Paolo Cannavaro, storico capitano del Napoli, Beniamino Casillo, cardiologo, Simone Iuliano, calciatore in attività, Alfonso Buonagura, opinionista, Renato Camaggio, collezionista di maglie azzurre e non solo.

L'appuntamento di Terzigno ha un grande rilievo sociale e culturale ed è l'occasione per parlare e confrontarsi su quella che Paolo Trapani, autore del libro, definisce "l'identità azzurra della città di Napoli e della sua area metropolitana".





