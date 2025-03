Ministro degli Emirati Arabi in visita a Salerno

Nell'ambito della XXVI edizione delle Giornate della Scuola Medica Salernitana, si è tenuta la giornata Italo-Emirati Arabi per la cooperazione tra popoli. La manifestazione è stata fortemente voluto dalla vicesindaca del Comune di Salerno, l'assessore alle Pari Opportunità, Paky Memoli. Ospite è stato lo sceicco Abdullah Bon Mohamed Bin Butti Al Hamed, ministro dell'Informazione e dei Media degli Emirati Arabi. Con lui, ex presidente del Dipartimento di Sanità di Abu Dhabi, i contatti istituzionali si sono avviati alcuni mesi fa in occasione della visita della vicesindaca alla Camera dei Deputati. In questa occasione, oltre alla consegna di onorificenze allo sceicco per il lavoro svolto in particolare nel periodo del Covid, è stato anche firmato un protocollo di intesa tra il ministero dell'Informazione e dei Media degli Emirati Arabi e l'Università della Scuola Medica Salernitana rappresentata dal rettore Pio Vicinanza.

"Siamo molto orgogliosi - ha spiegato la vicesindaca Memoli - della visita dello sceicco. Comincia ufficialmente una collaborazione tra Salerno e gli Emirati arabi nell'ambito della scienza, del turismo e dell'innovazione. Grazie a questa prestigiosa iniziativa, saremo anche portatori, in questo mondo afflitto da conflitti - dei valori di pace e solidarietà".





