Minaccia l'ex per la figlia, arrestato

Pretendeva di accompagnare la figlia ad una festa ma in un giorno diverso da quello in cui gli era stata affidata dal giudice, e così al diniego dell'ex compagna, ha pesantemente minacciato e insultato quest'ultima, finendo per essere arrestato. E' accaduto a Casagiove, nel Casertano, dove i carabinieri sono intervenuti per fermare un 43enne del posto, nei cui confronti l'ex aveva già più volte presentato denuncia per stalking negli ultimi tempi.

I due si erano lasciati e la donna era andata a vivere dai genitori con la bimba avuta con il 43enne; questi avrebbe potuto vedere la figlia solo in determinati giorni, ma non ha mai accettato tale decisione, e più volte si è presentato dai suoceri per prendere la bimba, minacciando l'ex compagna in ogni occasione. Anche ieri il 43enne, sapendo che la figlia doveva andare alla festa di un compagno, si è recato dai suoceri, dove c'era anche l'ex, che non ne ha voluto sapere di lasciargli la piccola.

Ci sono stati momenti di grande tensione, con il 43enne che avrebbe pronunciato minacce gravi, costringendo la donna a chiamare i carabinieri; giunti sul posto, ai militari è stato raccontato dalla donna che le minacce e le persecuzioni del 43enne andavano avanti da tempo. L'uomo è così finito agli arresti domiciliari per stalking.



