Maxi sequestro a Napoli di prodotti per Carnevale contraffatti

Oltre un milione di articoli per il Carnevale, ritenuti contraffatti e, in alcuni casi, anche non sicuri, sono stati sequestrati dalla Guardi di Finanza tra Napoli e provincia.

Alle autorità competenti sono state segnalate 8 persone: 33 alla Camera di Commercio, per sanzioni fino a 30mila euro, e 5 all'autorità giudiziaria, a vario titolo, per i reati di contraffazione, frode in commercio e ricettazione.

Tra i prodotti sequestrati figurano maschere, cravatte, guanti, palline, decorazioni, stelle filanti, brillantini, addobbi, gadget per la festività e mazze in plastica, nonché parrucche e prodotti per la cura della persona.

Si tratta di merce che avrebbe potuto generare profitti illeciti per decine di migliaia di euro e anche mettere a rischio la salute dei consumatori, per l'eventuale presenza di materiale nocivo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA