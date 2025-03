In vacanza a Torino, padre e figlio Cc arrestano borseggiatrice

Liberi dal servizio, arrestano una borseggiatrice che in pieno centro di Torino aveva appena sottratto il telefono cellulare ad una anziana signora. Padre e figlio, entrambi carabinieri, il primo comandante della Stazione di Ospedaletto d'Alpinolo (Avellino), il secondo in servizio in provincia di Cuneo, entrambi in vacanza nel capoluogo piemontese con i familiari, sono intervenuti in via Cernaia. Erano a bordo della loro auto quando hanno assistito alla scena. Scesi dal veicolo, hanno bloccato la borseggiatrice, una 38enne di nazionalità marocchina, e hanno proceduto al suo arresto per furto aggravato. Ai due militari il Comandante provinciale dei carabinieri di Avellino, colonnello Domenico Albanese, ha fatto giungere le sue congratulazioni.



