Herbie Hancock, un concerto alla ex Base Nato il 21 luglio

Una vera leggenda del jazz in concerto alla Ex Base Nato di Bagnoli. Il pianista e compositore statunitense Herbie Hancock si esibirà a Napoli, lunedì 21 luglio alle ore 21.30, nella sua unica data al sud Italia. I biglietti per assistere all'esclusivo live, prodotto da Palapartenope, Ufficio K e Duel Production, sono già disponibili in prevendita su Ticketone e nei punti vendita autorizzati.

Classe 1940 originario di Chicago, Herbie Hancock è una vera icona della musica contemporanea. Considerato uno dei massimi pianisti jazz presenti sulle scene dagli anni Sessanta in avanti, vincitore di ben 14 Grammy Awards, Hancock è stato protagonista di una brillante carriera che via via lo ha portato a confrontarsi con ambiti e generi diversi. Dalla fortunata collaborazione con Miles Davis e dalle storiche registrazioni da leader per la Blue Note (fra le quali Takin' Off, Maiden Voyage e Speak Like a Child), la sua stella ha brillato anche a contatto con il funk, l'hip hop e la miglior canzone d'autore.

Si ricordano, in proposito, la costituzione degli Head Hunters, seminale gruppo funk-jazz, l'album "Future Shock" del 1980, quello del successo planetario di "Rockit", la collaborazione con Joni Mitchell.

Dal 2011 è patron dell'International Jazz Day dell'UNESCO, la giornata internazionale del jazz che si celebra il 30 aprile in tutto il mondo con concerti, eventi, workshop e incontri.





