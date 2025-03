Formazione ambientale con Anci al Green Med Expo Symposium 2025

Formazione ambientale destinata al personale della pubblica amministrazione per contribuire in modo concreto alla crescita dei servizi destinati al pubblico: questo è uno degli effetti concreti della collaborazione tra Green Med Expo & Symposium e Anci Campania.

Il Green Med, che ospita anche gli Stati Generali sull'ambiente promossi dalla Regione Campania, è organizzato da Ricicla Tv ed Ecomondo, si terrà alla Mostra d'Oltremare di Napoli dal 28 al 30 maggio e sarà anche una imperdibile occasione di formazione destinata ai Comuni.

Massimi esperti di ambiente, energia e sostenibilità, di procedimenti di accesso e spesa dei fondi Pnrr, saranno a disposizione degli Enti locali per migliorarne la forza gestionale. In collaborazione con il Green Med, Anci sta raccogliendo in questi giorni le adesioni dei Comuni possibili fino al 16 maggio (salvo esaurimento posti).

La formazione è dunque una delle grandi novità di questa sesta edizione del Green Med Expo & Symposium, che si presenta con un calendario già fitto di convegni, mostre, rassegne, spettacoli e premi.

"Il tema delle competenze è sempre stato strategico per la crescita dei territori in chiave sostenibile", ha detto Monica D'Ambrosio, event manager della manifestazione, che poi ha aggiunto:"il Green Med ci crede e investe da anni in questo senso: ci auguriamo che i Comuni colgano l'opportunità e rispondano presente alla proposta che stiamo mettendo in cantiere".

Partecipare non ha alcun costo e alla fine di ogni corso sarà rilasciato un regolare attestato di frequenza. Gli organizzatori hanno elaborato il programma di formazione destinato al personale della pubblica amministrazione in collaborazione con alcuni dei tanti autorevoli partner istituzionali come Mase, Italia Solare, Ordini professionali, Anea, Università.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA