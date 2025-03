Finanza.tech tra prime 80 nel ranking FT1000 Financial Times

Finanza.tech, Società Benefit e fintech company con sede a Salerno, quotata su Euronext Growth Milan, si è classificata all'80° posto nel ranking FT1000 Europe's Fastest Growing Companies 2025, stilato dal Financial Times in collaborazione con Statista. Il ranking FT1000 individua le 1.000 aziende europee a più rapido sviluppo in base al tasso di crescita annuale composto (CAGR) nel triennio di riferimento, che in questa edizione ha considerato il periodo 2020-2023. Il posizionamento di Finanza.tech tra le prime 100 società della classifica rappresenta un'importante conferma del ruolo ricoperto dalla fintech nel nostro Paese, evidenziando la capacità dell'azienda di innovare e scalare rapidamente il proprio business anche in un periodo storico complesso, segnato dalla pandemia e da sfide economiche di carattere globale.

"Essere inseriti tra le prime società nel ranking FT1000 - ha commentato Nicola Occhinegro, CEO & Founder di Finanza.tech - è per noi motivo di grande orgoglio, in quanto attesta il valore del nostro modello di business e della nostra offerta, che nonostante le difficoltà legate al periodo pandemico non si è fermata, ma al contrario ha continuato a svilupparsi per supportare al meglio il tessuto imprenditoriale italiano con soluzioni mirate. Questo risultato testimonia l'impegno costante del nostro team e la fiducia dei nostri clienti, che vogliamo continuare a sostenere anche in futuro forti delle nostre competenze e della nostra tecnologia".

Finanza.tech, nel periodo di riferimento del ranking FT1000, ha registrato risultati di rilievo, chiudendo il 2023 con un fatturato di Gruppo a quota € 10,64 milioni, per una crescita del +197% rispetto al 2022. A guidare lo sviluppo della società è stata la piattaforma tecnologica proprietaria, basata sull'intelligenza artificiale, tramite la quale Finanza.tech mette a disposizione delle aziende uno strumento per ottenere finanziamenti nelle forme e nei tempi più funzionali in base alle loro reali necessità. La soluzione, oggi utilizzata in tutta Italia, offre opzioni che spaziano dal finanziamento semplice - cessione dei crediti fiscali, factoring digitale - a operazioni più complesse come fusioni e acquisizioni, quotazioni in Borsa o soluzioni di finanza alternativa alle tradizionali fonti di finanziamento.



