Escursionisti salvati dai carabinieri nell'Avellinese

Due escursionisti irlandesi sono stati tratti in salvo dai carabinieri nella tarda serata di ieri dopo che si erano persi sul Monte Terminio, in provincia di Avellino. Sono stati loro stessi ad allertare il 112. A causa del buio, le operazioni di soccorso sono state particolarmente laboriose. Dopo due ore di ricerche, sono stati individuati in località "Piccolo Ranch" tra i comuni di Montella e Volturara Irpina e trasferiti nel centro abitato. Le loro condizioni non destano preoccupazione.



