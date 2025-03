Donna e sanità: a Napoli le sfide della cura al femminile

Riflettere sulle sfide, i successi e le prospettive della cura al femminile attraverso un confronto tra esperti. Sono i temi al centro della quarta Giornata donna Fadoi-Animo Campania (associazione medici internisti ed infermieri), un'iniziativa di rilievo nazionale in programma sabato 8 marzo a Napoli e dedicata alla valorizzazione del ruolo femminile nella medicina interna e nella sanità.

Responsabile scientifico Ada Maffettone, presidente Fadoi Campania. Due le sessioni previste, che vedranno la partecipazione di professionisti della medicina interna e della politica sanitaria. Tra gli argomenti trattati, le malattie metaboliche e le differenze di genere, fino al ruolo della farmacia ospedaliera nella medicina interna, passando per la trasparenza e della prevenzione della corruzione in sanità. Uno dei momenti più attesi della giornata sarà la consegna della quinta edizione del premio Fadoi Campania a Mirella Stampa Barracco, fondatrice di Napoli '99 e presidente dell'Advisory Board del Mann. Un riconoscimento che celebra il suo straordinario contributo alla rinascita culturale di Napoli e all'impegno per la tutela del patrimonio storico e artistico della città, Iolanda Molinaro.

Nel pomeriggio si terrà la tavola rotonda "Gli smeraldi della cura: donne e politica sanitaria", momento di confronto che vedrà la partecipazione di figure di spicco del settore medico e sanitario. A moderare l'incontro Andrea Fontanella, past presidente Fadoi, Bruno Manfellotto (ex direttore de L'Espresso) e Alessandro Perrella, infettivologo dell'ospedale Cotugno.

Previsti gli interventi tra gli altri di Paky Memoli, vicesindaco di Salerno e responsabile della diabetologia dell'Asl Salerno; Maria Cristina Boccia, direttore sanitario dell'ospedale Monaldi; Anna Iervolino, direttore generale Ospedali dei Colli.

A seguire, si affronteranno tematiche di grande attualità come l'assistenza infermieristica non discriminante per persone transgender e transessuali, la capacità di superare le difficoltà con la forza della mente, e l'importanza della medicina narrativa nel percorso di cura.





