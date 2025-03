Castello Rocca di Cilento premiato a Dubai per matrimoni lusso

"Il Premio ricevuto a Dubai ci trasmette nuova energia per continuare il percorso intrapreso nel settore del matrimonio. Ricevere il riconoscimento per accessibilità e inclusività ci riempie di orgoglio". Così Pina, Piera e Tonio Sgueglia, proprietari del Castello di Rocca Cilento, in provincia di Salerno, festeggiano il premio ricevuto a Dubai come la struttura migliore nel panorama internazionale per accessibilità e inclusività.

Il castello nella zona salernitana sul mare del Cilento è stata premiata da oltre 400 leader mondiali del settore dei matrimoni, organizzatori di eventi di lusso ed espositori d'élite che si sono riuniti a Dubai nella 14ma edizione dell'Exotic Wedding Planning Conference (EWPC), uno degli eventi più influenti nel settore dei matrimoni di lusso nel mondo.

Nell'evento professionisti del settore e wedding planner di tutto il mondo hanno esaminato i luoghi più belli, scambiandosi idee per scenari migliori e assegnando alcuni premi tra cui l'elezione al premio del Castello di Rocca Cilento.

"Accogliere - proseguono i proprietari - nei nostri Castelli a Rocca Cilento e anche Limatola, in provincia di Benevento è la nostra missione. Rendere accessibile la bellezza, la storia e la qualità è ciò che muove la passione della nostra famiglia". Il Castello di Rocca Cilento è una dimora di charme ospitata in un antico maniero situato nella frazione del comune salernitano di Lustra. Incastonato sulla cima di una collina da cui si domina un paesaggio naturalistico di rara bellezza, con una vista mozzafiato sull'arco costiero che spazia da Capo Palinuro a Punta Campanella. Dimora storica, nata come fortezza nel 1119, il Castello, riqualificato dopo un accurato lavoro di restauro ad opera dell'architetto Stefano Sgueglia, custodisce intatto il fascino di un tempo, in un design contemporaneo.

I piazzali e le terrazze, situate nel punto più alto del maniero, offrono allo sguardo scorci panoramici sempre diversi, dalle valli circostanti affacciate su borghi arroccati, alle cime dei versanti collinari fino alla costa. Grazie al suo scenario e all'accoglienza, il Castello si è ben presto posizionato tra le più belle location per matrimoni in Italia con sposi da tutto il mondo tra cui, lo scorso agosto, le nozze delle due star britanniche Ed Westwick e Amy Jackson.



