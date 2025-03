Cardinale Napoli, mentre prego sento affanno Papa Francesco

"Mentre prego sento l'affanno di Papa Francesco: il suo respiro che fa fatica è icona potente della sua malattia-preghiera. E no, non intendo che la malattia è preghiera per tirar su la vecchia consolazione che se soffriamo, espiamo le colpe e guadagniamo il Paradiso. No.

Intendo che la malattia è preghiera quando ci ricorda chi siamo.

Viene per dirci che siamo tutti fragili. E che questa fragilità è ciò che ci lega, che ci fa umani perché capaci di riconoscerci tutti figli, e dunque fratelli e sorelle". Lo scrive il cardinale di Napoli, don Mimmo Battaglia, nella sua lettera per l'inizio della Quaresima.

"È, oggi come allora - aggiunge - scandaloso il Vangelo.

Scandaloso come un Papa ammalato, come noi quando ci scopriamo fragili e lontani dall'immagine perfetta che vorremmo e allora sentiamo lo scandalo di un dio che non è nostra immagine e somiglianza".



