Cammino turistico-culturale per riscoprire radici bizantine

Un cammino turistico-culturale di conoscenza dell'identità bizantina che si snoda tra diversi percorsi in quindici Paesi Ue, nove paesi extra europei e del vicino Oriente: è il programma permanente europeo "Byzantine trail - il sentiero delle Città e delle Terre bizantine", ideato e promosso dai Gruppi Archeologici d'Italia ETS, che si propone di ottenere in tempi brevi il riconoscimento dell'Istituto Europeo degli Itinerari Culturali di Lussemburgo, Istituzione nata sotto l'egida del Consiglio d'Europa. La pianta guida di questo itinerario è la palmetta che si trova impressa sul fondo dei vasi antichi a vernice nera, diffusa in tutta l'area del Mediterraneo, simbolo della vittoria del bene sul male e della pace tra popoli.

Il cammino unisce in una rete seriale, tramite il mare Mediterraneo, 15 Paesi europei (Le Città turche che si affacciano sul Bosforo, Grecia, Cipro, Macedonia, le Città delle nazioni dalmate, Bulgaria, Romania, Ungheria, Slovenia, Albania, Italia, Francia, isole Baleari), oltre a 9 paesi extra europei e del vicino Oriente, ovvero Algeria, Tunisia, Marocco, Armenia, Egitto, Giordania, Libano, Palestina e Siria. In Italia i percorsi includono la Laguna veneta, Aquileia, Grado, Genova, l'Esarcato di Ravenna, le Marche, il Molise, il Lazio, le Città di Napoli, Amalfi ed Agropoli, la Puglia con le Città di Bari, Gallipoli ed Otranto, la Calabria meridionale e la Sicilia.

Il logo dell'itinerario rappresenta il mito di Europa, la bellissima giovane principessa di cui si innamora Zeus, che per possederla si trasforma in un toro facendole attraversare sul suo dorso in un cammino lento, sostenibile ed esperienziale di conoscenza di città e territori, dall'Oriente all'Occidente; il logo vuole celebrare la pace e l'unione dei popoli d'Europa e del vicino Oriente accomunati dalla stessa radice culturale bizantina.



