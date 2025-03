A Torre del Greco il 15 luglio approda il tour di Nek

Approda il 15 luglio, alla "Coral Sound - Arena della musica" di Torre del Greco, il tour di Nek, un vero e proprio viaggio attraverso i più grandi successi dell'artista, dove il pubblico potrà rivivere le emozioni di una carriera di oltre trent'anni che ha segnato la musica italiana.

Durante lo show, Nek ripropotrrà le più grandi hit della sua carriera, "Laura non c'è", "Fatti avanti amore", "Lascia che io sia", "Almeno stavolta", "Se io non avessi te", "Unici", "Sei grande", "Se una regola c'è", la cover di "Se telefonando", eseguita per la prima volta sul palco del Festival di Sanremo nel 2015, e ancora "Sei solo tu", "Uno di questi giorni", "Ci sei tu" e "E da qui": A salire sul palco sarà un Power Trio, con Nek, che suonerà anche il basso, accompagnato da Emiliano Fantuzzi alla chitarra e Luciano Galloni alla batteria. I biglietti per le nuove date sono disponibili in prevendita a partire dalle 18:00 di oggi su TicketOne e nei punti vendita abituali.



