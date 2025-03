Traffico di carburante e carte clonate, due arresti a Giugliano

Stavano riempendo alcune taniche di benzina quando sono stati notati da due carabinieri liberi dal servizio. Scattati i controlli si è scoperto che i due, fratello e sorella già noti alle forze dell'ordine, utilizzavano carte prepagate falsificate e clonate.

E' a Giugliano in Campania che i carabinieri hanno notato i due all'interno della stazione Ip di via San Francesco a Patria.

Allertata la centrale operativa e arrivati sul posto anche i carabinieri della sezione radiomobile i due sono stati bloccati.

Perquisiti, sono stati trovati in possesso di 4 carte carburanti clonate per mille euro di spesa. Quando i carabinieri hanno bloccato il 44enne e la 38enne le taniche erano state riempite per un valore complessivo di 388 euro.

Gli arrestati, devono rispondere di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento, sono in attesa di giudizio. Indagini in corso.



