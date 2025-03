Picchia la moglie durante festa di Carnevale, arrestato

Al culmine della festa di Carnevale ha aggredito la compagna e poi ha ingaggiato una colluttazione con i carabinieri. Un trentenne di Montemarano, in provincia di Avellino, è stato arrestato mentre carri e maschere di uno dei più antichi carnevali d'Irpinia sfilavano per le strade del paese. L'uomo, in evidente stato di alterazione, ha colpito la compagna, in presenza della figlia minorenne, con calci e schiaffi. Sono intervenuti i carabinieri che lo hanno bloccato in flagranza di reato. Nei suoi confronti il giudice del Tribunale di Avellino ha disposto l'obbligo di firma presso la locale Stazione dell'Arma.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA