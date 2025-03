"Nove ore di scuola perché iperattivo", gruppo di lavoro al via

Garantire un adeguato percorso di inclusione e una regolare frequenza scolastica: è questo l'obiettivo del gruppo di lavoro operativo per l'inclusione indetto per domani nella scuola di Marano, in provincia di Napoli, frequentata dall'alunno autistico costretto a frequentare l'istituto solo 9 ore a settimana in quanto iperattivo.

Nei giorni scorsi la mamma del bimbo si è rivolta al ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara a cui ha chiesto che venisse rispettato "il diritto all'integrazione e all'inclusione".

"Spero che domani si discuta realmente del reintegro di mio figlio a scuola - dice Imma, la mamma del bimbo - come richiesto anche dal ministro Valditara e non si discuta, come succedeva ogni volta, di altro come terapia farmacologica o semi convitto".

"Mi auguro che domani si metta la parola fine a tutte le nostre sofferenze e alle umiliazioni subite del mio bambino, senza discutere di cose che vanno discusse con altre figure professionali in altre sedi", conclude la donna.



