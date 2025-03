Medici di famiglia, in Campania pochi e sovraccarichi

Pochi e sovraccarichi: il rapporto Gimbe sui medici di medicina generale conferma le difficoltà esistenti in tutta Italia e in modo specifico in alcune regioni.

In Campania il massimale di 1.500 assistiti viene superato dal 58,8% del totale dei medici di famiglia, percentuale superiore alla media nazionale (51,7%). Il numero medio di assistiti, al primo gennaio 2024, era pari a 1.421 (media nazionale 1.374).

Secondo la stima della fondazione Gimbe, che ha tenuto in considerazione il rapporto ottimale pari a a un professionista ogni 1.200 assistiti, al 1° gennaio 2024 in regione mancavano 652 medici di medicina generale. Tra il 2019 e il 2023 la categoria in Campania si è ridotta del 9%, dato più favorevole rispetto alla media del Paese che fa segnare un calo del 12,7%.

Nel 2024 i partecipanti campani al concorso nazionale per il Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale sono stati superiori ai posti disponibili: +96 candidati (+59%) rispetto alle borse finanziate (media Italia -15%).



