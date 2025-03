Lucio Corsi il 13 luglio in concerto a San Leucio

Dopo il grande successo riscosso alla 75° edizione del Festival di Sanremo, dove ha partecipato in gara per la prima volta classificandosi secondo e vincendo il Premio della Critica Mia Martini con il brano "Volevo essere un duro", Lucio Corsi annuncia un nuovo concerto in Campania.

Domenica 13 luglio il cantautore toscano si esibirà al Belvedere di San Leucio, a Caserta, alla decima edizione di "Un'Estate da Belvedere". Il festival prodotto e organizzato da Lwr S.r.l. di Massimo Vecchione con la supervisione artistica di Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci e il patrocinio del Comune di Caserta, in programma tra giugno e settembre in due luoghi iconici della città.

I biglietti per assistere al concerto di Lucio Corsi a Caserta sono già disponibili su Ticketone, Go2 e nei punti vendita autorizzati.

Cantautore classe 1993, Lucio Corsi riesce a rendere armonioso il rock d'autore e le sonorità folk insieme, trasformando le sue atmosfere surreali in poesia e legando un mondo a tratti grottesco ad una struttura musicalmente ricchissima.

In attesa del club tour 2005 già sold out e delle nuove date estive, sempre prodotte da Magellano Concerti, Lucio Corsi pubblicherà il 21 marzo il nuovo omonimo album "Volevo essere un duro", disponibile in pre-save e pre-order nei formati Vinile e CD.

Il concerto di Lucio Corsi a Caserta si aggiunge al cartellone della decima edizione di "Un'Estate da Belvedere 2025" che anche quest'anno si terrà in due venue, entrambe dichiarate dall'Unesco patrimonio dell'Umanità. Oltre alla classica location del Belvedere di San Leucio - che da dieci anni accoglie gli spettacoli del festival - sono in programma eventi anche nello spazio antistante la Reggia di Caserta, il prossimo settembre. Già annunciati: Maurizio Battista (10 luglio), Marcus Miller (16 luglio), Anastacia (18 luglio), Diodato (20 luglio) e Edoardo Leo (23 luglio), per Belvedere Session, mentre Rocco Hunt (11 settembre), Tananai (13 settembre), Francesco De Gregori (15 settembre), Giorgia (16 settembre) e Gianna Nannini (17 settembre) saranno tra i protagonisti di Reggia Session.

Main event fuori cartellone, Luciano Ligabue il 6 settembre alla Reggia di Caserta con "La notte di certe notti".



