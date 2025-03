Le 'Macchine funzionanti' di Leonardo in mostra a Napoli

Le 'Macchine funzionanti' di Leonardo da Vinci in mostra a Napoli al Maschio Angioino dove a fare da guida virtuale ai visitatori sarà la voce dello stesso genio-inventore.

L'originale allestimento prevede, dal 11 marzo al 15 luglio, l'esposizione di 48 opere in legno, molte a grandezza naturate, realizzate a mano su disegni originali. "Tutte le opere di Leonardo continuano ad attirare l'attenzione di studiosi e ammiratori - spiega all'ANSA Cecilia Maiello ideatrice ed organizzatrice dell'evento - i quali siamo certi non perderanno l'occasione di ammirare da vicino ed in attività le nostre 'Macchine funzionanti'. "Per i visitatori - anticipa la l'organizzatrice - sarà anche allestito un book shop con la possibilità di acquistare delle stampe di pregio che riproducono i famosi 'Codici di Leonardo' ".

Ad appoggiare il progetto di grande valore didattico - si legge in un comunicato - anche la direzione generale dell'Ufficio scolastico regionale della Campania.

La presentazione della mostra - patrocinata dal Comune di Napoli - sarà accompagnata dalla performance "Essere Leonardo da Vinci.

Un'intervista impossibile" dell'attore e regista Massimiliano Finazzer Flory, con la partecipazione di Jacopo Rampini, e dall'esibizione di Luca Signorini già primo violoncello del teatro di San Carlo.



