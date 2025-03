Incidente mortale sulla A16 Napoli-Canosa nei pressi dello svincolo per Tufino, al confine tra le province di Avellino e Napoli. Secondo quanto si apprende, la vittima, un 89enne, era alla guida di un'auto ferma nei pressi dello svincolo in uscita che è stata travolta da un'altra auto. L'impatto è stato violentissimo. Sul posto le pattuglie della Polstrada della Sottosezione di Avellino Ovest.

Non si registrano rallentamenti alla circolazione.



