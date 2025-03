Feuromed a Napoli:Manfredi,Sud strategico per l'innovazione

Tracciare un modello mediterraneo per l'adozione e la governance dell'intelligenza artificiale, con un'attenzione particolare all'innovazione e alla regolamentazione. Questo l'obiettivo della terza edizione di Feuromed, il Festival Euromediterraneo dell'Economia, in programma dal 13 al 15 marzo a Napoli, presentato oggi a Roma alla presenza del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, della vicepresidente del Parlamento Europeo, Antonella Sberna, e del direttore de l'Altravoce e di Feuromed, Alessandro Barbano "Mi fa particolarmente piacere che si faccia a Napoli - ha detto Manfredi, che è anche presidente dell'Anci - perché Napoli è una città sinonimo di bellezza e di turismo ma anche di innovazione con le sue tante imprese digitali. Con Cosenza e Catania rappresenta un asse del Sud molto importante sul piano delle tecnologie digitali. Se il Sud sta crescendo, se non è più la zavorra d'Italia, e pur non essendo una locomotiva, è sicuramente un vagone importante nel sistema, lo si deve anche alla sua capacità di intercettare il cambiamento e l'innovazione". "In un contesto di grandi transizioni digitali e nuovi scenari geopolitici - ha proseguito il sindaco - l'intelligenza artificiale ha cambiato il modo in cui guardiamo alla realtà: rappresenta una rivoluzione, ma pone anche molti interrogativi.

Il suo impatto in ogni settore della vita sociale, dalle sfide imprenditoriali, dal settore dei servizi all'arte e alla creazione di contenuti, dal settore sanitario alla sicurezza, l'intelligenza artificiale sta ridefinendo le priorità. Proprio per questo, necessita di un quadro internazionale di governo della stessa. Da un punto di vista geopolitico, il Mediterraneo, crocevia di culture, tradizioni e scambi commerciali, ha un in questo ruolo fondamentale". "Un modello mediterraneo dell'intelligenza artificiale - ha concluso Manfredi - è, a questo punto, un aspetto determinante in uno scenario complesso.

Un modello cooperativo aiuta le realtà coinvolte a trarre beneficio dalle nuove tecnologie e, allo stesso tempo, a gestire i rischi. Non possiamo trascurare le grandi questioni etiche sollevate dall'utilizzo dell'intelligenza artificiale e, allo stesso tempo, non possiamo ignorare le opportunità e le prospettive future offerte dall'IA. Occorre promuovere un dialogo proficuo e collaborativo, un modello che tenga conto delle specificità regionali e dei potenziali effetti distorsivi.

L'innovazione tecnologica è una grande sfida: spetta a noi - e Napoli è come sempre laboratorio virtuoso - lavorare per costruire un futuro prospero, equo e ricco di opportunità per le nostre comunità e per il Mediterraneo".



