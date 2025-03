De Luca, 'Sud muore se si usano per riarmo i fondi di coesione'

"Le cose che sto sentendo rischiano di essere mortali per il Sud del nostro Paese. Ho sentito che l'Europa vuole attrezzarsi per piani di armamento per i prossimi 10 anni. E come si pensa di finanziare una politica di riarmo? Utilizzando i fondi della coesione territoriale. Noi abbiamo 900 miliardi di euro di fondi destinati alle politiche di coesione, cioè le politiche di riequilibrio dei divari territoriali, sociali e occupazionali.

Se decidono a Bruxelles di finanziare i grandi piani di riarmo con i fondi di coesione, il Sud è morto". Lo ha detto, questa mattina, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, intervenuto in occasione dell'assemblea di Confindustria Salerno.

"Già oggi - ha aggiunto il governatore - c'è una riduzione dei fondi di coesione, cioè i fondi destinati a creare le infrastrutture nel Sud, a tentare di ridurre il divario occupazionale fra Nord e Sud, a tentare di ridurre il divario di genere fra occupati di sesso maschile e femminile. Le donne occupate nel Sud sono neanche il 40%. Se decidono di finanziare le politiche di riarmo con i fondi di coesione, la situazione diventerà drammatica. Non avremo i fondi aggiuntivi per gli investimenti nelle infrastrutture, nell'industria e nelle politiche sociali".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA