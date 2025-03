De Luca, delinquenti specializzati per etnie,vanno buttati fuori

"Rischiamo di aprire i cantieri e non trovare dipendenti. Avremo bisogno di una politica nazionale di governo dei flussi. Una cosa sono i flussi migratori, una cosa sono i delinquenti che abbiamo in tanti quartieri. E quale che sia il colore della pelle, dobbiamo dire con chiarezza che i delinquenti non sono più tollerabili nei nostri quartieri". Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha affrontato anche il tema della sicurezza nel corso del suo intervento all'assemblea di Confindustria Salerno, ricevendo gli applausi della platea in più occasioni.

"Abbiamo - ha spiegato - anche alcune specializzazioni dei delinquenti per etnie. Non voglio fare nomi perché diventa offensivo, e perché ovviamente parliamo di eccezioni, ma ci sono anche nella nostra città quelli specializzati nei furti negli appartamenti. Quelli specializzati nei furti di rame. Quelli specializzati nella vendita di cocaina e di eroina e altre componenti mafiose che si intrecciano. Abbiamo di tutto.

Chiariamo bene questo: abbiamo bisogno di politiche di sicurezza: chi viene in Italia, oltre a quelli che già abbiamo in Italia, e non rispetta non le leggi ma le regole di vita del nostro Paese deve essere buttato fuori. Senza tanti complimenti.

E buttato fuori significa messo in condizioni di non nuocere, non è che lo mandiamo in Albania a fare il turista avanti e indietro".



