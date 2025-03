Da congresso Ussi di Napoli "no allo sportivo da Playstation"

Il campione e il giornalista cantore delle sue imprese sportive: un binomio indissolubile che ha fatto la fortuna di tanti con pagine di letteratura sportiva che ancora oggi si tramandano di padre in figlio. La necessità di consolidare questo rapporto in tempi di steccati, con gli atleti sempre più blindati da procuratori e società, è emerso con forza al termine della prima giornata del 47/o congresso nazionale elettivo dell'Ussi (Unione Stampa Sportiva Italiana) che ha preso il via oggi a Napoli.

"Lo Sport e chi lo racconta. Più emozioni e meno intelligenza artificiale" il tema scelto per la tre giorni - da oggi a giovedì 6 marzo in un hotel del lungomare di Napoli - che vede la partecipazione di numerosi campioni del passato tra convegni, dibattiti e le procedure elettorali per il rinnovo dell'organismo che raccoglie i giornalisti sportivi.

Per la Campania un appuntamento che torna dopo quasi quarant'anni: era il 1986, infatti, quando Giorgio Tosatti venne rieletto per acclamazione alla presidenza dopo tre giorni di lavori fra Castel dell'Ovo, Capri e Caserta.

In apertura dei lavori è stato il presidente uscente dell'Ussi, Gianfranco Coppola, a rivendicare un ruolo da protagonisti per i giornalisti sportivi quali narratori privilegiati delle vicende sportive dopo anni in cui - complice il Covid - spesso è stato tracciato un solco a separare gli atleti dai cronisti.

A seguire l'intervento del presidente della Fnsi Vittorio Di Trapani per il quale l'intelligenza artificiale rappresenta un'opportunità di cui non si può essere schiavi.

"All'intelligenza artificiale - ha sottolineato - bisogna anteporre la passione per lo sport e la voglia di raccontarlo da dentro, senza filtri. Soprattutto in un momento in cui l'atleta è sempre più blindato, l'opera del giornalista è utile per far venire fuori l'uomo prima ancora dello sportivo, oramai sempre più consegnato a una dimensione da Playstation".

Un rapporto saldo, quello tra lo sportivo e il giornalista, confermato anche da alcuni grandi campioni olimpici del passato, come lo spadista Sandro Cuomo e il pugile Patrizio Oliva, che hanno testimoniato come il racconto dei giornalisti abbia influito positivamente sulle loro carriere.

Domani il voto per la presidenza dell'Ussi: si va verso la rielezione di Gianfranco Coppola, caporedattore vicario della Tgr Campania, e candidato unico. Giovedì la chiusura della tre giorni con un convegno sulle pari opportunità.



