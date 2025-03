Camion perde carico, due feriti per un incidente sull'A1

Due persone sono rimaste ferite in modo non grave in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio sulla A1 Milano-Napoli, al km 713: alle 18:00 circa è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Capua e Caianello, in direzione Roma, riaperto intorno alle 19.30.

Nell'incidente sono rimasti coinvolti un'autovettura e un mezzo pesante che si è intraversato sulla carreggiata dopo aver perso il carico.

Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, poco dopo il casello di Capua un autocarro adibito al trasporto di ortofrutta si è prima scontrato, per cause in corso di accertamento, con un'autovettura e poi ha perso tutto il suo carico sulla sede stradale. I vigili del fuoco hanno estratto i conducenti dai veicoli: due i feriti, entrambi a bordo del mezzo pesante, che sono stati portati in ospedale.

Sul posto, i vigili del fuoco con due squadre di Caserta, un'autogrú del Comando di Napoli, un elicottero dal nucleo di Pontecagnano e un'autobotte, oltre ai soccorsi sanitari e meccanici, alle pattuglie della Polizia Stradale e al personale della Direzione del 6/o Tronco di Cassino di Autostrade per l'Italia.

Il tratto autostradale è stato chiuso per permettere le operazioni di soccorso e rimozione dei veicoli e ciò ha portato ad una coda di diversi chilometri. Chi viaggiava in direzione Roma è stato fatto uscire a Capua, potendo poi rientrare in autostrada a Caianello. Alle 19:30 è stato riaperto il tratto, consentendo agli automobilisti di transitare su una corsia.





