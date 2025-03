Accademia di Modena, al giuramento giovane allieva casertana

Maria Vigliotta, 21 anni, casertana di Maddaloni, è tra gli allievi ufficiali del 206/o Corso "Dignità" che venerdì prossimo presterà giuramento all'Accademia militare di Modena, l'istituto di formazione degli ufficiali dell'Esercito e dell'Arma dei Carabinieri. Gli allievi per l'Esercito provenienti dalla Campania che giureranno sono 22.

Invece sono 13 quelli per l'Arma dei Carabinieri.

"Giurare fedeltà alla Repubblica Italiana significa votare la propria vita alla difesa del cittadino e alla salvaguardia delle libere istituzioni. È sicuramente un punto di inizio, perché segna il principio di un cambiamento, il peso morale di una scelta che non ci rende più solo parte della patria, ma i difensori della stessa, pronti a garantirne la sicurezza fino anche all'estremo sacrificio", dice con orgoglio Maria. Per lei sarà il secondo giuramento perché ha frequentato gli ultimi tre anni della scuola superiore - il liceo classico - presso la Scuola Militare Nunziatella di Napoli.

"È stato il mio primo approccio alla vita militare e la prima volta in cui ho sentito di appartenere a qualcosa di più grande di me. Quei sentimenti sono gli stessi che mi hanno spinta a perpetrare il mio percorso fin qui, e che verranno riconfermati col giuramento in Accademia", aggiunge Maria, che seguirà un percorso di studi che la porterà ad essere un ufficiale del Corpo di commissariato: sono quegli ufficiali che si occupano degli aspetti di natura giuridica ed amministrativa.

"Essere un Ufficiale dell'Esercito comporta sicuramente un alto senso di responsabilità, che va integrato con disciplina, empatia ed esempio. Tutto questo è ciò che rende un Ufficiale un Comandante. Essendo un Allievo Ufficiale del Corpo di Commissariato ritengo che questi aspetti siano essenziali per ricoprire tale ruolo. Difatti, in quanto risolutore di problemi, bisogna assumersi le responsabilità sia di quanto vada amministrato, ma soprattutto dei propri uomini", dice ancora Maria, che come tutti i giovani ama lo sport e la musica. Ha praticato nuoto per 12 anni e atletica leggera per gli ultimi 4 anni.

Ma la vita in Accademia impone il rispetto di regole ben precise. "Lo spirito di corpo è un elemento essenziale per la vita in Accademia, senza di esso sarebbe impossibile affrontare le difficoltà quotidiane. Non si limita soltanto al reciproco supporto tra colleghi o al parlare nei momenti liberi della giornata, ma è l'essere consapevole che al proprio fianco c'è qualcuno che sta vivendo le stesse difficoltà che stai affrontando tu e che è pronto a darti una mano per arrivare all'obiettivo insieme", aggiunge la giovane allieva casertana.

L'Accademia Militare di Modena, istituita il 1° gennaio del 1678 con il nome di Reale Accademia, è oggi l'Istituto di formazione militare a carattere universitario responsabile della formazione iniziale dei futuri Ufficiali d'arma e medici del ruolo normale dell'Esercito Italiano e dell'Arma dei Carabinieri, in un percorso di studi che porterà al conseguimento della laurea in scienze Strategiche, Ingegneria, Medicina e Chirurgia, Veterinaria, Chimica e Tecnologie Farmaceutiche e Giurisprudenza.

Il 206/o corso "Dignità" è frequentato da 224 Allievi Ufficiali, dei quali 213 italiani e 11 stranieri, provenienti da sei paesi diversi; le allieve sono 52. La Campania è la seconda regione di Italia per il numero di allievi del 206/o corso "Dignità" che frequentano presso l'Accademia di Modena per i corsi per l'Esercito mentre è la prima per il numero di allievi che seguono il corso per l'Arma dei Carabinieri.



