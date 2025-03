A Napoli minaccia medici pronto soccorso e distrugge pc

Dopo aver effettuato il triage per un dolore alla spalla, stanco di attendere il proprio turno, è entrato nei locali del pronto soccorso dove ha prima insultato e minacciato il personale sanitario e poi ha scaraventato a terra un pc e una stampante. E' quanto si è verificato la scorsa notte all'Ospedale del Mare di Napoli: denunciato un uomo di 31 anni.

Sono stati i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli ad intervenire sul posto per fermare il 31enne di Torre Annunziata già noto alle forze dell'ordine. Le attività del pronto soccorso sono state fermate o comunque rallentate dall'azione del 31enne che è stato denunciato per minaccia a personale sanitario, danneggiamento e interruzione di pubblico servizio. Le attività dei medici sono riprese regolarmente.



