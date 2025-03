A Napoli Homo Civilus-Experience, scritto e diretto da Maldestro

Il Teatro Bolivar di Napoli ospiterà il 14 marzo Homo civilus-Experience, il nuovo spettacolo scritto e diretto da Maldestro che, annunciauna nota, "promette di scuotere il pubblico con una rappresentazione teatrale fuori dagli schemi". In scena, accanto al regista e autore, ci saranno Mariano Gallo, Luigi Credendino e Rosaria Vitolo, per un'esperienza che vuole fondere teatro, filosofia e interazione diretta con gli spettatori. Lo spettacolo si configura come un viaggio nel fallimento dell'uomo moderno, tra ironia, cinismo e una disperata ricerca di senso. Al centro della narrazione, un confronto tra tre figure emblematiche: l'Artista, che tenta di smascherare le ipocrisie della società; l'Uomo Civile, che lo contrasta con ironia e scetticismo; l'Autore, un'entità superiore che orchestra gli eventi dall'alto. A questi si aggiunge una Voce femminile e neutrale che interviene con dati e riflessioni mentre un drone si alza in volo ogni volta che prende parola, simbolo del controllo tecnologico sul mondo contemporaneo.

Ma Homo Civilus, si afferma, "non è un semplice spettacolo: è un'esperienza teatrale immersiva in cui il pubblico diventa parte attiva della rappresentazione, chiamato a interagire e persino a determinare l'esito finale. La quarta parete si dissolve, trasformando la platea in un'arena di confronto tra pensiero e provocazione. Luci strobo, sound design dal vivo e un'atmosfera carica di energia amplificano il coinvolgimento mentre la messa in scena si sviluppa tra palco e platea, in un crescendo che culmina in un vero e proprio rito collettivo. Lo spettacolo sfida le certezze degli spettatori, mettendoli di fronte a interrogativi sulla società, sul ruolo dell'arte e sull'identità umana".

Maldestro, noto per la sua capacità di innovare il linguaggio teatrale, torna con una proposta audace che mescola ironia, provocazione e riflessione profonda.



