8 marzo, le donne di Dante al Castello di Morra De Sanctis

Per celebrare la giornata internazionale dei diritti della donna, sabato 8 marzo alle 18.30 al Castello dei Principi Biondi Morra a Morra De Sanctis, in provincia di Avellino, si svolgeranno eventi dedicati alle figure femminili della Divina Commedia. Le donne di Dante sono le protagoniste in Campania della settima tappa di 'Dante per i borghi', progetto culturale tra letture teatrali e lezioni magistrali di geografia nei borghi più affascinanti della penisola, guidati dalle parole del Sommo Poeta. L'incontro sarà avviato da Fiorella Caputo, sindaco di Morra De Sanctis, da Rosanna Romano, Direzione Generale per le politiche culturali e il turismo della Regione Campania, e da Maria Felicia Crisci, presidente del Comitato della Società Dante Alighieri di Benevento. A seguire, una lezione di geografia di Mariella Ronza per "orientarsi meglio in terra campana", e una lettura teatrale dalla Divina Commedia, interpretata da Massimiliano Finazzer Flory in "un viaggio tra le stelle perdute, indicate e ritrovate". "In questo tempo di cambiamento e trasformazione è urgente riflettere sulla attualità delle figure femminili della Commedia - spiega Alessandro Masi, segretario generale della Società Dante Alighieri - Già dal 2021, con il progetto 'Dante secondo lei', siamo andati in cerca delle radici storiche dell'attuale condizione della donna". "L'idea di questa iniziativa è di dare un senso all'esilio del nostro Padre della Patria camminando con lui per rifondare ogni giorno l'Italia a partire da una letteratura di fede, speranza e carità", commenta il direttore artistico Finazzer Flory. Il viaggio di Dante verso Beatrice contiene Firenze, l'infanzia, l'amore e l'energia della vita; poi Francesca da Rimini con il suo 'ingiusto' dolore, e Matelda, una guida inaspettata del Paradiso terrestre, colei che chiude i conti con il passato. Il Castello di Morra De Sanctis, infine, evoca anche la figura sventurata di Isabella Morra, precoce fautrice dell'indipendenza femminile e raffinata poeta.





