Vela, concluso il campionato invernale di Napoli 2024-25

Sono Sly Fox Cube, Raffica ed Eurosia Pompa Pa' i vincitori del Campionato Invernale Vela d'Altura del Golfo di Napoli 2024-25, rispettivamente appartenenti a RYCC Savoia, RYCC Savoia-CN Punta Imperatore e a CC Napoli.

L'ultima regata, valida per l'assegnazione della Coppa Francesco De Pinedo, organizzata dalla Sezione Velica dell'Accademia Aeronautica e dallo Sport Velico della Marina Militare, si è svolta domenica 2 marzo dopo l'annullamento della prova di sabato organizzata dal Circolo Nautico Posillipo per mancanza di vento.

Al termine della prova si è laureato vincitore del campionato del golfo, nella categoria Gran Crociera, Sly Fox Cube di Roberto Fotticchia e Michele Gagliardi (RYCC Savoia) che ha preceduto Gaia del K8 Sailing Team (ASD Marina della Lobra) e Fruscio di Francesco Golia (RYCC Savoia).

"È la terza volta che vinciamo l'Invernale, ma questa volta è stato molto più combattuto perché le condizioni meteo delle varie prove sono state le più disparate", spiega Roberto Fotticchia.

Nella classe ORC vittoria di Raffica di Pasquale Orofino (RYCC Savoia-CN Punta Imperatore) che, a pari punti con Cosixty 8 di Salvatore Casolaro (CN Torre Annunziata) lo precede grazie alle quattro vittorie contro due nel corso del campionato.

Successo arrivato proprio grazie alla vittoria nell'ultima prova, che ha permesso di raggiungere in testa il rivale a quota 12 punti. Al terzo posto Soulaima ALA Spa di Davide Russo (RYCC Savoia). "È stato un campionato molto bello - spiega Pasquale Orofino - che ci ha consentito di testare la barca e abbiamo potuto confrontarci con competitor molto diversi".

Infine, tra le Sportboat, trionfa Eurosia Pompa Pa' di Vittoriano Neri e Marcello Cassese (CC Napoli), che precede Gaba di Claudio Polimene (CN Torre del Greco) e Pappiciotto di Sergio Giusti (CN Torre del Greco), entrambe a quota 21, con Gaba che chiude secondo grazie alle due vittorie contro una dell'avversario.

"Fino a prima dell'ultima prova eravamo ancora tutti molto vicini, ma siamo riusciti a spuntarla all'ultima regata", dice Vittoriano Neri.



