Usr Campania, "percorso personalizzato per il bimbo iperattivo"

"Ribadiamo il nostro impegno affinché venga garantito il pieno diritto all'istruzione attraverso un percorso personalizzato, che assicuri una regolare frequenza scolastica e il supporto adeguato a ogni esigenza del bambino". Si conclude così la nota dell'Ufficio Scolastico Regionale della Campania dopo l'incontro con i genitori del bimbo autistico iperattivo costretto a sole nove ore di lezione alla settimana e per il quale i genitori hanno scritto al ministro Valditara affinché garantisse al figlio il diritto all'istruzione.

"Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara - si legge nella nota - insieme all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, ha seguito con la massima attenzione, fin dalla prima segnalazione, la situazione verificatasi nella scuola di Marano. L'obiettivo è garantire al bambino coinvolto, così come a tutti gli studenti, un percorso scolastico realmente inclusivo e continuativo".

La donna aveva rivolto un appello proprio all'Ufficio Scolastico regionale attraverso il suo avvocato inviando una lettera al ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara per lanciare un appello. "Mio figlio - aveva detto mamma Imma, che si è rivolta all'associazione 'La Battaglia di Andrea' - deve frequentare la scuola come tutti i bambini e deve avere anche lui il diritto all'integrazione e all'inclusione per tutte le sue ore e non solo nove a settimana".

"Di concerto con il ministro - la replica arrivata oggi dall'organismo scolastico regionale - l'Usr ha avviato un immediato confronto con la dirigente scolastica e, nella giornata odierna, ha incontrato la madre del bambino per acquisire ogni elemento utile a supportare la riorganizzazione degli interventi necessari. Per il 5 marzo è stata convocata una riunione del gruppo di lavoro operativo per l'inclusione, che vedrà la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti: scuola, famiglia ed esperti del settore socio-sanitario".



