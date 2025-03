Tra "angeli e demoni" il concerto dei King's Singers a Napoli

Comincia al Teatro Sannazaro di Napoli il nuovo tour italiano dei King's Singers; l'ensemble vocale inglese sarà in scena giovedì 6 marzo (ore 20.30) ospite dell'Associazione Alessandro Scarlatti presieduta da Oreste de Divitiis. "Centocinquanta album incisi, oltre 120 concerti l'anno, due Grammy Awards, un Emmy, e un posto nella 'Hall of Fame' della rivista Gramophone - sottolinea Tommaso Rossi, direttore artistico dell'Associazione Scarlatti - testimoniano il valore di questo ensemble apprezzato in tutto il mondo per le incomparabili doti tecniche e per la non comune padronanza di esecuzione nell'affrontare stili e repertori molto diversi".

"Angels & Demons" è l'emblematico titolo del concerto in cui il sestetto realizza un articolato percorso sonoro che attraversa cinque secoli di musica. La prima parte del programma musicale trae ispirazione "dall'eterna lotta tra il bene ed il male - si legge in una nota - di Angeli che si contrappongono ai demoni, di anime che si affidano alla Beata Vergine Maria e agli insegnamenti del Cristo Redentore". Sacri simboli che definiscono il principio fondativo di una complessa ricerca musicale diventando, infine, i quattro punti nodali del concerto (Angels, Demons, Mother, Son) collegati tra loro dall'opera "Wyndomham Chants" del compositore inglese Geoffrey Poole. Così, per fare un esempio, "Ave rex angelorum" di Poole costituisce il prologo del segmento dedicato agli Angeli, che si completa nell'esecuzione del "Psalm 67" di Edward Bairstow e del "Haec dies" di William Byrd e, allo stesso modo nei "Demons", lo scherzo "Tutivillus", sempre di Poole, precede il brano "Zwei Beter" di Arvo Pärt ed il "Miserere mei Deus" di William Byrd.

Nella seconda parte del concerto, "Canzoni di Armonia e di Pace", il sestetto, fondato a Cambridge nel 1968 ed oggi composto da Patrick Dunachie (controtenore), Edward Robert Button (controtenore), Julian Gregory (tenore), Christopher Bruerton (baritono), Nicholas Ashby (baritono), Piers Connor Kennedy (Basso), proporrà una selezione di brani tra i più famosi del loro vastissimo repertorio.

Dopo il concerto a Napoli, i King's Singers saranno in scena a Varese (7 marzo), Pordenone (8 marzo), Trieste (10 marzo), Reggio Emilia (11 marzo).



