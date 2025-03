Obesità, ancora bollino rosso per la Campania

Confermando un trend già noto da anni, la Campania si conferma regione a rischio per la salute in relazione al sovrappeso dei suoi abitanti. In base ai dati del sistema di sorveglianza Passi dell'Istituto superiore di sanità (Iss) per il biennio 2022-2023, relativi a peso e altezza di 18-69enni, diffusi alla vigilia della Giornata Mondiale dell'Obesità che ricorre domani, il sovrappeso riguarda il 38.8% dei campani (contro una media nazionale del 32.7); l'obesità colpisce l'11.4% della popolazione, dato superiore a quello italiano del 10.4. Il calo ponderale viene consigliato al 39.8% dei residenti in regione, in pratica a 4 cittadini su 10.





